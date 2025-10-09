«Есть люди, которые и два дня не прожили»: Мельникова рассказала о десятилетней борьбе с болезнью

Актриса Анастасия Мельникова рассказала о многолетней борьбе с тяжелой болезнью. В эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ звезда «Улиц разбитых фонарей» призналась, что уже десять лет живет с недугом, который в свое время сильно изменил ее внешность.

Женщина поделилась, что именно из-за болезни она резко набрала вес, не могла ходить и вынуждена была передвигаться на инвалидном кресле.

Мельникова до сих пор не раскрывает свой диагноз, но отмечает, что лечение далось ей очень тяжело.

«У меня теперь лицо обезьяны», — говорила актриса в одном из интервью.

Сейчас здоровье актрисы, судя по всему, стабилизировалось, и болезнь перешла в стадию ремиссии. Но, как отметила Мельникова, ей по-прежнему необходим постоянный контроль над своим состоянием.

Ведущая шоу Кудрявцева поинтересовались, с какими трудностями пришлось столкнуться актрисе. Она ответила философски.

«Есть люди, которые и два дня не прожили, а у меня уже 10 лет», — сказала она.

В эфире шоу затронули и другие личные темы. Актриса рассказала о периоде, когда за короткое время потеряла нескольких самых близких людей, и даже хотела уйти в монастырь.