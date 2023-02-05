Константин Меладзе не поздравил Веру Брежневу с днем рождения
Вера Брежнева не дождалась звонка от мужа Константина Меладзе в свой день рождения .
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@50voprosov»
Экс-солистка «ВИА-Гры» Вера Брежнева отпраздновала в Италии свой 41-й день рождения.
Торжества проходили в ее собственном доме, в кругу семьи. Напомним, на Апеннинском полуострове артистка воссоединилась с сестрой и матерью.
В микроблоге Брежнева немного пофилософствовала о своей жизни, о том, что за последний год многое изменилось. Что у певицы появилось время «проанализировать свою прошлую жизнь и свои поступки».
- Мало кто знает меня в обычной жизни, - написала звезда. – И о том, как я веду себя в разных ситуациях, какие у меня приоритеты и настоящие ценности.
Новорожденная поведала о сотне «трогательных сообщений от родных, друзей и коллег».
Примечательно, что Вера ни словом не обмолвилась о том, прореагировал ли на ее день рождения Константин Меладзе.
В Сети все чаще муссируются слухи о грядущем расставании Брежневой со знаменитым музыкантом и продюсером.