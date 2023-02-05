Константин Меладзе не поздравил Веру Брежневу с днем рождения

Экс-солистка «ВИА-Гры» Вера Брежнева отпраздновала в Италии свой 41-й день рождения.

Торжества проходили в ее собственном доме, в кругу семьи. Напомним, на Апеннинском полуострове артистка воссоединилась с сестрой и матерью.

В микроблоге Брежнева немного пофилософствовала о своей жизни, о том, что за последний год многое изменилось. Что у певицы появилось время «проанализировать свою прошлую жизнь и свои поступки».

Мало кто знает меня в обычной жизни, - написала звезда. – И о том, как я веду себя в разных ситуациях, какие у меня приоритеты и настоящие ценности.

Новорожденная поведала о сотне «трогательных сообщений от родных, друзей и коллег».

Примечательно, что Вера ни словом не обмолвилась о том, прореагировал ли на ее день рождения Константин Меладзе.

В Сети все чаще муссируются слухи о грядущем расставании Брежневой со знаменитым музыкантом и продюсером.