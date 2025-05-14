«Есть лучшая подруга»: экс-бойфренд Анны Пересильд высказался о личной жизни после расставания с актрисой

Актер Ярослав Могильников раскрыл правду о личной жизни после расставания с Анной Пересильд. Несмотря на то, что в начале года появлялись слухи о его новой девушке, на самом деле сердце звезды «Слова пацана» пока свободно. Об этом сообщает «7Дней.ru».

На светском мероприятии в Москве Ярослав рассказал, что на данный момент не состоит ни с кем в романтических отношениях. Самым близким человеком для себя он считает маму.

«Еще у меня есть лучшая подруга, она со мной сейчас. Друзья есть из моего родного города и здесь в Москве. А [любимой девушки] на данный момент нет», - поделился Могильников.

Напомним, что актер в прошлом году не очень хорошо расстался с Пересильд. Анна делилась, что коллега разбил ей сердце. Также актриса пожалела, что афишировала этот роман. Теперь она предпочитает скрывать личную жизнь.

По слухам, дочь Юлии Пересильд сейчас встречается с певцом Ваней Дмитриенко. Однако артисты домыслы фанатов не подтверждают.

Ранее Анна Пересильд рассказала об изменах бывшего возлюбленного.