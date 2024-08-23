Есть критерии: какие девушки снимутся в «Елках» со звездой «Великолепного века» Бураком Озчивитом

Вместе со звездой «Великолепного века» Бураком Озчивитом в новой части российского новогоднего фильма «Елки» будут сниматься девушки в вечерних платьях. Об этом сообщает aif.ru.

Когда СМИ объявили о том, что в Россию для съемок приезжает самый привлекательный актер Турции, начали появляться домыслы, с кем же он будет сниматься. Как оказалось, еще минувшей зимой был организован кастинг, в ходе которого выбирали девушек для роли поклонниц Бурака.

Отсматривались дамы от 18 до 25 лет. Именно они воплотят на экране образы фанаток турецкой звезды. Условия кастинга были такие – своя зимняя одежда и вечернее платье, которое подходит для новогодних съемок.

Отмечается, что для Бурака Озчивита уже забронирован номер в одном из отелей Казани, а сами съемки будут проходить в Альметьевске. Судя по данным, он заселится в гостиницу 24 августа.

Источник отмечает, что за один съемочный день турецкий актер получит от 1,5 до 3 млн рублей.

Ранее мы писали о том, что о проекте говорит кинокритик. По мнению Романа Григорьева, участие Бурака еще не гарантирует успех фильма. Также известно о том, что вместе с Бураком Озчивитом в картине сыграет звезда «Слова пацана» Рузиль Минекаев.