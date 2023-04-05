«Есть хранилище, как у Скруджа Макдака»: на какие деньги живет пропавшая с радаров София Ротару

О 75-летней певице Софии Ротару уже больше года ничего не слышно. Она поселилась на своей киевской даче и стала затворницей, совсем перестав выходить на связь. Работать артистка отказывается, причем никакие деньги не могут ее убедить выйти на сцену. По слухам, вокалистка живет размеренной жизнью – ухаживает за домом и огородом. Отдыхать на старости лет Ротару вполне может себе позвонить, так как за годы карьеры в России она смогла заработать огромное состояние.

Известно, что Ротару всегда получала немаленькие гонорары за свои выступления, вот только тратить их она никогда не спешила. Обычно артисты предпочитают вкладывать деньги в недвижимость, но София Михайлова заработки оставляла себе и, по утверждению подруги звезды, хранила у себя дома.

«София Михайловна может больше не работать, «заначка» у нее приличная. Все гонорары она всегда просила наличными, банкам никогда не доверяла, все сбережения хранит дома в Киеве. Есть легенда, что у Ротару дома есть хранилище, как у Скруджа Макдака, а там - сундуки, где она хранит свои накопления», - рассказал источник изданию kp.ru.

Недвижимость Ротару приобретала в основном в Киеве, а в России у нее было лишь пару квартир, дом, да отель. При этом даже от этого имущества певица стала тайно избавляться. Недавно она продала одни апартаменты в Крыму и хочет сделать то же и со вторыми. А вот с покупателями гостиницы в центре Ялты «Вилла София» работает сын артистки. Он просит за нее 30 миллионов евро – 2,5 миллиарда рублей. Сумма баснословная, но уступать наследник Ротару не намерен.

«Это неадекватная сумма для такого здания. Но Руслан считает: дескать, пусть платят за имя мамы», - рассказала продюсер Алина Сагина.

Единственная недвижимость, с которой София Михайловна прощаться не хочет, - это дом в Крыму. В нем прошла ее молодость с покойным мужем Анатолием Евдокименко. И хоть в особняке она не живет, он дорог ей как память.

Также у Софии Ротару есть квартира и в Москве. До недавнего времени там жила ее состоятельная поклонница. Но после устроенных ею беспорядков артистка попросила ее съехать. Судьба апартаментов на данный момент неизвестна. Пока они все еще находятся в собственности вокалистки, и за ними присматривает ее помощница.

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