Ест картошку и лук: легендарный фокусник Амаяк Акопян вынужден жить на 20 тысяч в месяц

66-летний фокусник Амаяк Акопян из-за проблем со здоровьем вынужден отказываться от работы и жить на одну пенсию. Размер выплат составляет чуть более 20 тыс. рублей.

У Акопяна нет никаких званий, поэтому надбавку в размере 30 тыс. он не получает. Артист рассказал, что с 6 лет выступал на сцене, а в годы СССР ему рукоплескали зрители всего мира.

В советское время он часто гастролировал за рубежом и получал «приличные гонорары».

«Я их привозил в чемоданах в СССР и отдавал государству. На эти деньги строили школы, больницы, детские сады. Мне из этой суммы отдавали лишь маленький процент», - рассказал Акопян, отметив, что так поступали все деятели культуры.

Небольшой процент, который он получал тогда, позволял Акопяну хорошо жить. «Сейчас все изменилось», - констатировал он.

За годы работы у Акопяна накопилась небольшая сумма – ее он тратит на покупку продуктов. Легендарный фокусник не может позволить себе деликатесы – он покупает только картошку, лук, молоко.

«Сейчас моя надежда одна – получить звание и прибавку к пенсии, которая бы мне позволила жить. Не знаю, куда мне обращаться», - пожаловался он.

Ранее сообщалось, что Акопян впервые за 10 лет появился в эфире ток-шоу.