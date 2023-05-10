«Старушка-бабушка»: звездные коллеги высмеяли Аллу Пугачеву после ее возвращения в РФ

Алла Пугачева уже давно не проживет на территории РФ. Год назад певица перебралась в Израиль и оборвала все связи с Россией. Однако не так давно у исполнительницы хита «Арлекино» появился весомый повод для возвращения в нашу страну. Несколько дней назад стало известно о смерти Валентина Юдашкина. Пугачеву и модельера связывали не только рабочие отношения, но и дружба. Вот почему она прилетела из Израиля в Москву, чтобы проводить в последний путь Валентина. Однако не все звезды шоу-бизнеса оценили возвращение певицы в РФ. В беседе с порталом PROZVEZD Тамара Семина гневно высказалась в адрес артистки.

По мнению знаменитости, у Пугачевой в РФ было все: и слава, и внушительный заработок, вот почему здесь у нее «никаких преград на было». Однако артистка по собственному желанию отказалась от привилегий, покинула Россию и стала оставлять суровые комментарии в адрес соотечественников. В сложившейся ситуации Семина считает: удерживать Аллу Борисовну в РФ просто нет смысла.

«Не надо их возвращать. Пугачева мне до лампочки. Ее время давно прошло. Сейчас она просто — старушка-бабушка», — высказалась знаменитость.

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