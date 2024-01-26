«Есть друг у друга»: актер Андрей Мерзликин навал самый лучший город

Известный российский актер Андрей Мерзликин дал интервью «Мосленте». В беседе с журналистами он заявил, что считает Москву самым лучшим городом.

Мерзликин рассказал о детстве, которое провел в маленьком подмосковном поселке. В дальнейшем он переехал в столицу, где учился в институте. За 30 лет жизни в мегаполисе Андрей очень сильно полюбил город, но, как уверяет, привязанности к нему не испытывает.

«Нам и вместе хорошо, и порознь нормально. Нам не нужно встречаться каждый день, мы просто знаем, что есть друг у друга. Я люблю Москву! Вообще считаю, что это лучший город. Без ложного пафоса», — заявил Мерзликин.

Ранее певец Сергей Рогожин высмеял подмосковный дом короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Он напомнил артисту жилище цыганского барона своей пышностью и пошлостью.