«Есть дом»: друг Пугачевой рассказал, где планирует жить певица после возвращения в Россию

У певицы Аллы Пугачевой остался дом в России, который она не будет продавать. Об этом сообщил ее близкий друг, стилист Джордж Ровалс.

Казалось, что артистка продала всю недвижимость, но приятель Примадонны это опроверг.

«У Аллочки есть свой дом на Ленинградке, его она в жизни не будет продавать», - сообщил Ровалс изданию Blitz.center.

По словам стилиста, в этом доме «ее душа». В жилище Пугачевой не прописаны ни супруг, ни дети.

«Она вернется в Россию», - не сомневается Ровалс.

Ранее сообщалось, что артистка избавилась от замка в деревне Грязь. Сама певица не подтверждала эту информацию. Детали сделки раскрыл шоумен Стас Барецкий, назвавший себя новым собственником звездной недвижимости.

Он утверждает, что долго торговался с Пугачевой и ее мужем, в итоге приобрел особняк за 450 млн рублей. Замок куплен исключительно под бизнес - в нем хотят организовать самый большой в мире крематорий. Сама певица не очень довольна таким решением новых владельцев.