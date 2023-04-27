«Есть доказательства вины»: брат звезды «Ворониных» может не выйти на свободу из тюрьмы CША

В последнее время все внимание публики приковано к Екатерине Волковой. Не так давно стало известно, что ее брата подозревают в убийстве эмигрантов из России, их тела были найдены в одном заброшенном месте Бостона. Сейчас родственник актрисы дожидается суда в США без возможности на освобождение под залог. Звезда «Ворониных» уверена: происходящее — чудовищная ошибка, вот почему с ее брата в скором времени будут сняты обвинения. Однако известный адвокат Максим Калинов придерживается иного мнения.

По словам юриста, у родственника Екатерины есть все шансы не выйти на свободу из тюрьмы. В Америке действуют строгие законы. Если мужчину арестовали без возможности выйти под залог, значит, у правоохранительных органов «есть основательные доказательства его вины».

«В Америке убийства делятся на три степени. В данном случае речь идет о первой — самой жестокой. За такое преступление может светить минимум 20 лет или пожизненное лишение свободы», — сообщил Максим в беседе с порталом PROZVEZD.

Ранее мы писали о том, что после проблем с законом у брата звезда «Ворониных» оказалась под капельницей. Екатерина заявила: «Откачивают меня». Полное высказывание актрисы читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Дапкунайте окончательно порвала все связи с Россией. Подробности смотрите в этой статье.