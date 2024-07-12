Есть доказательства: какие российские артисты лукавят, что Пугачева мешала их карьере

Немало знаменитостей обвинили уехавшую из России Аллу Пугачеву в том, что она перекрывала им путь на эстраду. Примадонну упрекали в авторитарности и единоличии. Но фанаты артистки из Международной Федерации «АЛЛАМАНИЯ» нашли информацию в защиту народной артистки России.

Постоянно критикует Аллу Пугачеву певица Ольга Зарубина. Она утверждала, что Примадонна якобы украла у нее песню «Айсберг». Ее композитором является Игорь Николаев — воспитанник исполнительницы хита «Миллион алых роз», пришедший в ансамбль артистки «Рецитал» в 1979 году. Написав музыку к «Айсбергу», он изначально боялся показать ее Пугачевой. Композитору хотелось убедиться, что песня будет хорошо смотреться со сцены. Для эксперимента он показал произведение Ольге Зарубиной: певица исполнила песню всего раз на одном из концертов. Только после этого он презентовал ее Пугачевой — Примадонна и не знала, что ее когда-то пела Зарубина, пишет PROZVEZD.

Умершая от тяжелой черепно-мозговой травмы Валентина Легкоступова рассказывала, что на заре ее карьеры в конце 80-х Пугачева перекрывала ей кислород. Однако выпуски телевизионных передач доказывают обратное: исполнительница хита «Ягода-малина» появлялась на экранах в 10 раз больше, чем Примадонна. Но, уйдя в декрет, Валентина на время оставила карьеру, а, вернувшись на сцену, обнаружила, что на ТВ появились новые звезды: Наталья Ветлицкая, Татьяна Овсиенко, Лика Стар и другие. Легкоступовой так и не удалось вернуть былую популярность. Она продолжила исполнять свой хит и обвинять Пугачеву по всех проблемах.

Ранее Ольга Зарубина резко высказалась о вокальных данных Примадонны и вспомнила, как из-за Пугачевой ее номер вырезали из новогоднего концерта «Песня года».