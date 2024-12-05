Глава ФПБК Бородин рассказал, что будет с Лией Ахеджаковой за поддержку Украины на спектакле в США

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что актриса Лия Ахеджакова не столкнется с санкциями из-за открытой поддержки Украины на спектакле в США. По его словам, Министерство культуры не собирается лишать ее звания, да и статус иноагента ей не грозит. По какой причине — Виталий Николаевич рассказал порталу «Страсти».

Недавно в Сети появилось видео, на котором Ахеджакова произнесла «Слава Украине», принимая букеты от поклонников. После этого заговорили о том, что ждет актрису за такое высказывание. Но, как считает Бородин, никакие проверки в отношении звезды проводиться не будут.

«Ахеджакова у нас что сделала? Она поддержала Украину, но она все это сделала на территории другого государства. Соответственно, если проводить в отношении нее проверки, то это должно все происходить именно там. Наши правоохранители не смогут это сделать, потому что туда никто не поедет в командировку. Также видео было опубликовано неполное, непонятно что она вообще там говорила», - отметил Бородин.

Глава ФПБК признался, что уже обращался с просьбой проверить деятельность Ахеджаковой, но это не приносило результатов. Не удалось и лишить ее звания народного артиста России.

«Мы обращались неоднократно, чтобы привлечь Ахеджакову к ответственности, но по сегодняшний день не пришли еще ответы по всем этим запросам. Мы обращались и в Министерство культуры, но все ответы приходят вот такие — говорят, что для того, чтобы лишить звания народного артиста России, певец или актер должен совершить какое-то преступление. Должно быть возбуждено уголовное дело. Но у нас есть такой артист Михаил Ефремов, из-за которого погиб человек, но его не лишили звания народного артиста, потому что там считают, что он сделал не особо тяжкое преступление. Представляете? Вот такие ответы приходят. Поэтому Министерство культуры не заинтересовано в этом принимать участие. Я-то понимаю, что они не видят ничего такого в том, что Ахеджакова там высказывается, поддерживает Украину. Но можно по видео было бы провести экспертизу, привлечь к административной ответственности. Но нет никакой заинтересованности в этом вообще. Либо просто не дают команду. Если бы Министерство культуры захотело бы, оно бы сделало», - заявил Виталий Николаевич.

Бородин отметил, что обычных людей привлекают к ответственности даже за лайки в Сети, однако звездам как-то удается избегать наказания. Хотя он считает, что им можно хотя бы запрещать въезд в РФ.

«Тех, кто поддерживает открыто Украину, я вообще не понимаю. Можно хотя бы въезд им запретить. Посмотрите, что с Ахеджаковой сегодня происходит. Она гастролирует по странам НАТО, проводит какие-то спектакли, концерты. Ей за это деньги платят! Вот, пожалуйста, прямое иностранное финансирование», - поделился Виталий Бородин.

Ранее Татьяна Васильева раскритиковала Лию Ахеджакову.