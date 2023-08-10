Есть брат: кто получит 100 миллионов наследства Веры Васильевой

Неродная дочь актрисы Веры Васильевой Дарья Милославская может не получить наследство. Об этом заявил юрист Василий Воробьев.

По его словам, наследование в данном случае произойдет, если Милославская, не являясь родственницей, была вписана в завещание. Если этого нет, то наследование осуществляется по закону. Тогда падчерице надо доказывать, что находилась на попечении наследодателя.

В этой ситуации пригодятся показания свидетелей.

«Если ничего этого нет, человек не может получить наследство ни при каких обстоятельствах», - сказал юрист изданию NEWS.ru.

Воробьев напомнил, что у умершей актрисы есть брат. Он является наследником второй очереди. Мужчина может получить наследство, а потом переписать его на приемную дочь Васильевой. В этом случае будет иметь место дарение имущества.

Ранее сообщалось, что 100 миллионов наследства получат названые дочь и внучка актрисы. Актриса однажды признавалась, что вписала их в завещание.