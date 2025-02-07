«Есть большой страх»: Анна Седокова наняла 7 адвокатов

Певица Анна Седокова наняла 7 адвокатов. Об этом в соцсетях рассказал отец умершего баскетболиста Яниса Тиммы.

Райтис Тимма резко высказался по поводу решения артистки возвращаться на сцену. Он удивлен поведением певицы, а видео, где Седокова плачет взахлеб, назвал «неестественным» и театральным.

Отец спортсмена рассказал, что как только мать Яниса Аусма узнала о смерти, то тут же позвонила Седоковой. Однако бывшая жена сына не отвечала несколько часов. Седокова перезвонила только в 11:34.

«Вместо того, чтобы выразить соболезнования матери, Анна деловито спросила: не знает ли Аусма кода доступа к телефону Яниса. Код был матери неизвестен. Тогда Седокова сказала, что пойдет к следователю и перезвонит Аусме», - рассказал Райтис Тимма.

После этого появились сообщения, что Седокова в частной клинике, у нее нервный срыв. Райтис считает – «что-то не сходится». Также ему известно, что в день смерти Яниса Седокова обратилась за помощью к юристам.

«Всего Седокова наняла семь адвокатов. Я думаю, у нее есть страх большой и оправданный», - написал он в личном блоге.

Певица прервала молчание 4 февраля. Похудевшая Седокова записала видео, в котором рассказала, что планирует давать концерты. Вместе с тем она призналась – наступил самый сложный этап в жизни.