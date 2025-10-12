Есть 7-летняя дочь: продюсер Николай Сердюков не смог сохранить хорошие отношения с экс-супругой

Продюсер Николай Сердюков до женитьбы на Ксении Бородиной состоял в брачном союзе с Алиной Акиловой. У пары на свет появилась дочь. Несмотря на общего ребенка, бывшим супругам не удалось сохранить хорошие отношения, передает StarHit.

Об этом рассказал Николай. По словам бизнесмена, отношения с матерью его ребенка не складываются совсем. Бывшим супругам приходится взаимодействовать по некоторым вопросам, и тогда они прибегают к мессенджерам. Напрямую Сердюков и Акилова тоже взаимодействуют, но крайне редко.

«С бывшей женой мои отношения никак не складываются, от слова совсем. Они нормальные, но я общаюсь через менеджера. Напрямую очень редко: иногда, когда что-то лично от меня надо. А так — нет», — рассказал Николай.

