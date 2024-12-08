«Если я еще буду в состоянии»: Алиса Фрейндлих высказалась о возвращении в кино

8 декабря народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает юбилей — ей исполняется 90 лет. В интервью каналу «Россия» пропавшая с телеэкранов актриса высказалась о возвращении в кино.

Алиса Фрейндлих не исключила, что может снова вернуться к съемкам в кино. Звезда фильма «Служебный роман» отметила, что это случится, если ей будет предоставлена возможность «что-то выучить и освоить».

«Ну я должна вам сказать, что шанс продиктует природа. Если я еще в состоянии буду что-то помнить, что-то выучить, что-то освоить, то дай Бог, благодарю его за эту посылку», — заявила Алиса Фрейндлих.

В настоящее время актриса по-прежнему активно работает и выступает на сцене Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Алиса Фрейндлих задействована в постановке «Лето одного года», а ее партнером является Олег Басилашвили.

Напомним, артистка дебютировала в кино в 1955 году в картине «Неоконченная повесть». Фильмы с участием Алисы Фрейндлих вошли в «золотой фонд» отечественного кинематографа. Актриса наиболее известна по ролям в картинах «Соломенная шляпка» (1974), «Агония» (1974), «Служебный роман» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетера» (1978), «Сталкер» (1979), «Опасный возраст» (1981), «Жестокий романс» (1984), циклу фильмов «Женская логика» и ленте «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину» (2009). В фильмографии знаменитости более 80 ролей.

В день 90-летия Алиса Фрейндлих была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством», присужденным актрисе «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную активность».

Ранее сообщалось о том, что Михаил Боярский рассказал, что известно о состоянии Алисы Фрейндлих.