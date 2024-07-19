«Если выходить замуж, то только за такого мужчину»: Анфиса Чехова пообедала с актером Пьером Ришаром

Анфиса Чехова познакомилась с французским актером Пьером Ришаром и отправилась с ним на обед.

Сейчас ведущая шоу «Модель XL» отдыхает во Франции, где она случайно встретила культового актера Пьера Ришара и даже пообедала с ним. Артистка поделилась в социальных сетях фотографией, сделанной с легендой, и заверила, что он очень интеллигентный человек с добрыми глазами и харизмой. Также им компанию составила жена Пьера Сейла Ласерда.

Чехова призналась, что ее впечатлили взаимоотношения супругов. Несмотря на большую разницу в возрасте, между ними царят взаимопонимание. Телеведущая сообщила, что влюбленные познакомились, когда Сейла была известной бразильской моделью и участвовала в мировых показах.

«Пьер невероятно за ней ухаживал и добился ответных чувств. Когда они передвигаются, то все время держатся за руки. И во время нашего обеда Пьер смотрел на нее такими влюбленными глазами, как будто она греческая богиня! В этот момент я подумала, что, если и выходить замуж, то только за такого мужчину, который даже через четверть века будет смотреть на меня так!», — поделилась Чехова в своем блоге.

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