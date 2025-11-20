«Если украдут, то наутро принесут обратно»: Шуфутинский объяснил, почему молодая жена его не ревнует

Певец Михаил Шуфутинский назвал себя счастливым человеком и заявил об отсутствии ревности в отношениях с молодой женой. Артист рассказал: даже если его «украдут», то наутро вернут обратно.

Подробности узнал сайт mk.ru.

Исполнитель знаком со своей избранницей почти 30 лет. Девушка работала танцовщицей в его коллективе. Они сблизились после смерти жены Шуфутинского. Светлана стала для артиста опорой и поддержкой. На днях пара появилась на концерте в Кремле – жена трепетно ухаживала за супругом.

«Счастье – оно, как? Если - есть, то есть. Если - нет, то - нет! У меня оно есть», - поделился Шуфутинский.

Ревности в их отношениях со Светланой никогда не было.

«А чего меня ревновать? Если меня украдут, то наутро принесут обратно. И еще скажут: «Заберите обратно, ради Бога», - рассказал певец.

Ранее Шуфутинский бурно отреагировал на вопрос о личной жизни. Певец заявил, что это никого не касается, и попросил спрашивать о композиторах Чайковском и Рахманинове.