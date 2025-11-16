«Это вас вообще не касается»: Михаил Шуфутинский бурно отреагировал на вопрос о личной жизни

Шансонье Михаил Шуфутинский отказался беседовать с журналистами на тему личной жизни. Telegram-канал Звездач опубликовал видео, в котором артист бурно отреагировал на интерес работников СМИ к его отношениям с возлюбленной.

Шуфутинский вышел в свет со своей супругой Светланой, которая младше его на 29 лет. Когда корреспонденты попытались узнать у артиста, действительно ли он узаконил отношения с ней, то наткнулись на острый выпад в свою сторону.

«Это вас вообще не касается! Никакие вопросы регистрации, отношений. Вам зачем это?! Это личное мое, это моя жизнь, она вас не касается! Зачем нам об этом — зарегистрировали, сделали анализы, колоноскопию или что-нибудь еще? Спросите меня про Чайковского, о Рахманинове», — заявил Михаил Захарович.

Александр Розенбаум, коллега шансонье, поделился историей, как один раз едва не ударил журналиста за неосторожное слово. Работник СМИ назвал квартиру музыканта «гнездышком».