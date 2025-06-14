«Если ты еще раз откроешь свой рот»: 19-летняя невеста Лепса накричала на Марго Овсянникову

Певица Марго Овсянникова и 19-летняя невеста Григория Лепса Аврора Киба принимают участие в шоу «Мастер игры». В очередном выпуске телепередачи между звездой «Дома-2» и девушкой произошел конфликт, который запечатлели камеры.

Овсянникова решила уколоть Аврору и намекнула, что у той, по всей видимости, произошел разлад с певцом. Марго заявила, что ей стало известно о появлении Лепса на красной дорожке с другой девушкой.

«Я узнала, птичка донесла, что Григорий Лепс вышел на дорожку с какой-то девушкой. И поэтому снова появился вопрос: ты действительно с ним встречаешься или нет?» — обратилась певица к Авроре.

На это вопрос Киба мгновенно отреагировала, передает StarHit. Невеста Лепса тут же начала кричать на оппонентку и пригрозила ей последствиями.

«Значит так. Если ты еще раз откроешь свой рот и начнешь делать то, что ты делаешь, не только по отношению ко мне, а по отношению ко всем людям, которые тут сидят, я буду общаться по-другому с тобой!» — бурно отреагировала девушка.

Ранее Лепс намекнул на расставание с 19-летней невестой. Он назвал Аврору своим прошлым.