Если смогут спасти: Роману Костомарову стало хуже

Фигуристу Роману Костомарову стало хуже после ампутации. Врачи боятся, что может произойти инсульт.

Как пишет Пятый канал, Олимпийский чемпион сильно похудел, он питается не самостоятельно, а через зонд. Врачи опасаются инсульта - риск нарушения кровообращения в головном мозге очень высок.

Опасения вызваны тем, что Костомаров получил большое количество антибиотиков. Лекарства разрушают пневмококков, но бактерии выделяют токсин, блокирующий работу сердца и сосудов.

Также стало известно, что у спортсмена стала очень жидкой кровь. В случае, если врачи спасут жизнь, Костомаров будет всю жизнь на лекарствах.

Сейчас фигуриста готовят к новой операции по ампутации пальцев на руках. Он находится на ИВЛ.

Ранее сообщалось, что он дал согласие на эту операцию.