Если смогут спасти: Роману Костомарову стало хуже
Кровь стала очень жидкой: врачи боятся инсульта у Романа Костомарова.
Фото: Starface.ru
Фигуристу Роману Костомарову стало хуже после ампутации. Врачи боятся, что может произойти инсульт.
Как пишет Пятый канал, Олимпийский чемпион сильно похудел, он питается не самостоятельно, а через зонд. Врачи опасаются инсульта - риск нарушения кровообращения в головном мозге очень высок.
Опасения вызваны тем, что Костомаров получил большое количество антибиотиков. Лекарства разрушают пневмококков, но бактерии выделяют токсин, блокирующий работу сердца и сосудов.
Также стало известно, что у спортсмена стала очень жидкой кровь. В случае, если врачи спасут жизнь, Костомаров будет всю жизнь на лекарствах.
Сейчас фигуриста готовят к новой операции по ампутации пальцев на руках. Он находится на ИВЛ.
Ранее сообщалось, что он дал согласие на эту операцию.