«Если постоянно подсказывать, то будет неинтересно»: Караулова раскрыла изнанку шоу «Кто хочет стать миллионером»

Певица Юлианна Карулова, которая девять месяцев ведет программу «Кто хочет стать миллионером?» нашла силы признаться в подсказках игрокам. Правда, делает она это не в открытую, а намеками.

Изнанку шоу Караулова раскрыла в интервью сайту Teleprogramma.pro.

У певицы поинтересовались, согласна ли она с мнением, что подсказывает участникам игры. На это артистка заявила, что не разделяет критику. По ее словам, зрители видят передачу в монтаже: съемка шоу длится порядка двух часов, а эфир часовой. Некоторые моменты вырезают.

Ведущая заметила, что иногда игроки теряются и не могут ответить даже на первые простые вопросы.

«Если они склоняются к неправильному ответу, то я их стараюсь от него увести и, задавая наводящие вопросы, подтолкнуть к правильному», - поделилась Караулова.

Подсказки запрещены по условиям игры, но Караулова нередко «кидает игроку «спасательный канат». Однако, по ее признанию, не все ловят и отказываются менять свое решение.

«Если я буду постоянно всем подсказывать, то это будет неинтересно», - считает Караулова.

После нескольких месяцев в статусе ведущей исполнительница уверена, что освоилась. Перед съемками она знакомится с анкетой участника. Ее рабочий день начинается рано: Караулова встает в 7 утра, слушает хорошую музыку и разминается с помощью артикуляционной гимнастики.

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