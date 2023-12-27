«Если посоветоваться с психиатрами»: Артемий Лебедев заступился за российских звезд, посетивших вечеринку Ивлеевой

Дизайнер Артемий Лебедев усомнился в психическом здоровье людей, которые возмущены «голой» вечеринкой с участием российских звезд. По его мнению, артисты могут отдыхать, как посчитают нужным.

Своим мнением по поводу мероприятия Лебедев поделился в обзоре новостей, который доступен в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев пожелал участникам вечеринки долгих лет жизни и «радоваться дальше», не обращая внимание на доносчиков.

Критик усомнился, что люди, осуждающие мероприятие, психически здоровы. По его мнению, высказывая недовольство, они пытаются компенсировать состояние паники.

«Я думаю, что если посоветоваться с психиатрами, то окажется, что у всех этих людей существует какая-то супермегапаника, которую они просто таким образом компенсируют», - сказал Лебедев.

Мероприятие, которое вызвало общественный резонанс, состоялось 20 и 21 декабря. На одном из участников вечеринки, кроме одного носка, ничего не было из одежды.

В отношении Ивлеевой подали иск в суд с требованием взыскать 1 млрд рублей. Под заявлением подписались 23 человека. Помимо выплаты компенсации, истцы захотели запретить блогеру участие в телевизионных проектах.