Известные в России экстрасенсы и иллюзионисты могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом заявила адвокат Ирина Калинина в беседе с Telegram-каналом Звездач.

В материале журналистов речь идет о Владе Кадони, Илье Ларионове и Олеге Шепсе. Первый — занимается наставничеством по росту личности за 600 тысяч рублей, второй — привлекает чудеса за 14 тысяч, а третий — открыл магическую таверну.

По словам адвоката, экстрасенсы и иллюзионисты подпадают под уголовную статью 159 УК РФ «Мошенничество» со штрафом и наказанием в виде лишения свободы до 6 лет.

«Если тарологи, астрологи, экстрасенсы гарантируют результат — это мошенничество. Если же они оказывают некую оккультическую услугу без гарантии результата, привлечь за это невозможно, так как Верховный Суд разъяснил, что исполнитель не несет ответственности за результат», — заявила Калинина.

Ранее бывший ведущий «Биты экстрасенсов» Сергей Сафронов раскрыл подробности скандала со взяткой. Из-за него артисту пришлось покинуть проект.