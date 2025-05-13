«Если она орет, то это недопустимо»: Сергей Соседов прокомментировал обвинения Ларисы Долиной в жестокости

Сергей Соседов публично заступился за Ларису Долину, которую продолжают критиковать и обвинять в жестокости по отношению к студентам. В беседе с «Общественной службой новостей» журналист признал талант певицы и заявил: «Критикуют зачастую те, кто завидует».

Исполнительница хита «Погода в доме», помимо эстрадной деятельности, преподает вокал в Московском государственном институте культуры (МГИК). Однако многие не одобряют жесткие и порой деспотичные методы работы Ларисы Долиной. В ответ на критику в адрес артистки Сергей Соседов отметил, что за счет нее многие пытаются построить карьеру.

«Понимаете, критикуют зачастую те, кто завидует или пытается на имени Долиной построить свою публичную карьеру. И я бы с большим удовольствием посмотрел на тех, кто на нее взъелся, чтобы узнать, что же из себя эти люди представляют. Как мне кажется, если об их существовании мало кто знает, значит, не особо они востребованы», — заявил телеведущий.

Музыкальный критик добавил, что не все вокалисты могут быть хорошими педагогами. По мнению Сергея Соседова, для работы с детьми необходимо знание их психологии. Даже наличие таланта не может гарантировать «выпуск новых вокалистов такого же уровня». Журналист подчеркнул: проявление жестокости к студентам недопустимо.

«У Долиной прекрасная вокальная база: от шансона до джаза. Она, можно сказать, одна из немногих артистов, которая умеет петь джаз на нашей эстраде. Но и этого недостаточно, чтобы научить петь других так же. Передавать опыт крайне тяжело, не все на это способны. Если Долина перегибает палку и, например, орет на студентов, то это недопустимо. Нужно тогда идти и учиться преподавательским навыкам», — отметил Сергей Соседов.

Вместе с тем телеведущий не скрывает, что и сам является достаточно строгим экспертом и допускает критику в адрес юных вокалистов.

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина ответила на обвинения в излишней строгости к студентам: «Я никогда не перегибаю палку».