«Никогда не перегибаю палку»: Лариса Долина ответила на обвинения в излишней строгости к студентам

Певица Лариса Долина рассказала об отношениях со студентами. Довольно часто в Сети артистку обвиняют в излишней строгости и даже деспотичности. Однако сама она заявила, что палку никогда не перегибает.

В интервью порталу «Страсти» Долина поделилась — она действительно требовательный педагог. Но это из-за специфики профессии. Вокалистка считает, что, если не работать на пределе своих возможностей, то добиться ничего не получится.

«Я никогда не перегибаю палку в отношении с моими студентами на занятиях. Ругаю только по делу и хвалю тоже по делу. Если есть за что хвалить - всегда хвалю. Никогда не оставлю это без внимания, потому что студентов надо поддерживать. Да, конечно, я слишком требовательна к студентам. Но я прежде всего требовательна к самой себе, потому что если мы себе будем давать поблажки, то ничего не получится. Наша профессия - это очень сложный организм, и здесь нужна абсолютная честность. А честность - это работа. Работа ежедневная, ежеминутная, ежесекундная. Мои студенты это понимают», - отметила Долина.

По признанию Ларисы Александровны, одного таланта недостаточно, чтобы стать звездой. Необходимо постоянно совершенствоваться. Именно этого она и добивается от учеников.

«Талант важен, но талант - это только одна часть айсберга, к которому мы прикасаемся в течение своей жизни и творческой карьеры. Талант - это алмаз, не ограненный, и для того, чтобы он засверкал всеми гранями и стал настоящим бриллиантом, нужно много работать. Одним талантом ты не покоришь зрительскую аудиторию», - заявила певица.

Интервью с Ларисой Долиной читайте на сайте «Страсти».