«Если она будет вести себя как российский гражданин»: Ани Лорак грозит тюрьма на Украине

Певице Каролине Куек, выступающей под псевдонимом Ани Лорак, грозит уголовное дело на Украине после получения российского гражданства. Об этом рассказал певец и глава проекта «Чтобы победить» Алексей Поддубный, известный как Джанго.

Он подчеркнул, что теперь артистке просто необходимо отказаться от украинского паспорта.

«Когда ты принес присягу России, ты уже, естественно, становишься на службу России. Все, точка» — сказал Поддубный в беседе с NEWS.ru.

При этом он подчеркнул, что дальнейшая судьба Лорак в России будет зависеть от выражения ее личной позиции, о которой следует судить не по словам, а «по сути включенности».

Поддубный также рассказал, что родился на Украине и приговорен на родине к 12 годам тюрьмы, так как «всегда был за Россию и не мыслил себя вне русской культуры». В 2015 году получил российское гражданство. По его мнению, Ани Лорак ждет аналогичная судьба в Киеве.

«Я думаю, что Ани Лорак, если она будет вести себя как российский гражданин, ожидает то же самое», — предположил общественный деятель.

Напомним, Каролина Куек подала документы на получение российского паспорта в феврале 2024 года. 9 июня стало известно, что певице присвоили гражданство РФ.

Весной 2025 года Ани Лорак тайно ездила в Армению или Грузию, чтобы получить новый паспорт гражданина Украины.

Ранее певица Вика Цыганова напомнила, что в 2023 году активисты пытались выдворить Ани Лорак с территории РФ из-за публичной поддержки Украины. Она отметила, что певица никогда не высказывалась в поддержку СВО, однако публиковала посты в поддержку ВСУ.