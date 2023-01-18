«Если он в дурном настроении, то я не выхожу из комнаты»: жена Белоголовцева раскрыла правду о жизни с актером

Сергей Белоголовцев – известный российский шоумен, телеведущий и актер. Еще много лет назад артист встретил свою любовь – Наталью Баранник. Поженившись в 19 лет, они стали родителями троих сыновей. На их пути было много препятствий, но несмотря ни на что, супруги по-прежнему счастливы друг с другом.

58-летний Белоголовцев всегда был примерным семьянином, и у поклонников даже не возникало сомнений в том, что в их семье царят любовь и взаимопонимание. Однако все оказалось не так безоблачно. Правду об истинной сущности шоумена раскрыла его жена Наталья в программе телеканала ЦТВ «Мой герой».

Супруга артиста призналась, что жизнь с Сергеем – это ходить по минному полю. И если первые годы брака были для них сказкой, то потом все немного изменилось.

«Сергей сегодня абсолютный тиран без садистских наклонностей. Это человек, под которого я подстраиваюсь. Да и вся семья. Если он в дурном настроении, то я стараюсь не выходить из комнаты. Всю жизнь он борется с главным врагом – моим телефоном. Если бы он был в неадеквате, то каждый раз выбрасывал его в окошко», - призналась Наталья Белоголовцева.

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