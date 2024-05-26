«Если он рухнет...»: Светлана Бондарчук боится остаться без дома

Светлана Бондарчук переживает, что ее дом может рухнуть из-за салона красоты в подвале. Об этом она рассказала на шоу «Ты не поверишь!».

После развода с Федором Бондарчуком Светлана вышла замуж за Сергея Харченко. Сейчас супружеская пара живет в доме на Патриарших прудах, в котором недавно открыли салон красоты.

Телеведущая уверена, что собственники салона вредят стенам всего жилого здания, которое было построено еще в 1905 году.

«Доходный дом, красивый. С красивым парадом. Если он рухнет... Вот об этом речь», – пожаловалась Бондарчук.

При этом собственники подвального помещения не пускают туда других жильцов, несмотря на то, что именно в подвале расположены все инженерные коммуникации дома.

«И есть опасность того, что он может, правда, дать какую-нибудь трещину. К сожалению, у нас нет возможности проверить, что происходит сейчас в подвале нашего дома. И кто эти люди, которые выкупили. В общем, все покрыто тайной», – отмечает Светлана.

При этом сами владельцы салона красоты утверждают, что у них все под контролем и они могут спокойно проводить ремонт в своем помещении.

Супруг Бондарчук хотел вмешаться в ситуацию. Он несколько раз пытался поговорить с собственниками подвала.

«Сергей у нас 15 раз был. Вызывал полицию. Ребят забрали всех. Мы их забирали оттуда обратно. То есть день сорван был рабочий», – возмущается один из владельцев салона красоты.

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