Актер Никита Кологривый заявил, что в эпоху 90-х «было много доброго и хорошего»
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Актер Никита Кологривый поделился мнением, почему молодые кинематографисты обращаются к 80-90-м годам. По мнению звезды сериала «Слово пацана», «там было много доброго и интересного».
Об этом Кологривый заявил в беседе с КИНОТВ.
«Мы наконец открыли эту жилу, мы увидели, что в том времени полно интересного, захватывающего, полно событий», - сказал актер.
Кологривый порадовался, что режиссеры стали обращаться к той эпохе.
«Раньше нас пугали 90-ми, 80-ми, а теперь мы понимаем, что там было очень много доброго, интересного, хорошего, есть чему поучиться. Я думаю, именно поэтому мы открыли эту страницу, все увидели, что плодотворная почва и почему бы ее не поизучать», - произнес актер.
Ранее Кологривый назвал себя артистом элитного уровня. Также актер раскрыл свой райдер: на съемочной площадке для него, в частности, должны быть орехи, вода, ягоды.