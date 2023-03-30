Если не выучит язык: Чулпан Хаматову могут принудительно выгнать из Латвии
Актрисе Чулпан Хаматовой грозит депортация из Латвии из-за незнания госязыка.
Фото: Tsvetkova Ekaterina / East News
Актрису Чулпан Хаматову могут депортировать из Латвии в Россию. Это произойдет, если она не сдаст экзамен по госязыку.
Ужесточение иммиграционных законов коснется лиц с двойным гражданством, а также неграждан Латвии с российским паспортом. В случае несдачи экзамена их доставят на границу в принудительном порядке, пишет сайт PROZVEZD.
Вид на жительство для россиян там действует до 1 сентября 2023 года. Чтобы продлить его, потребуется предоставить справку о знании латышского языка.
В случае, если Россия не примет этих граждан, их отправят в любую третью страну.
Для сдачи экзамена по языку зарегистрировались более 8 тысяч россиян. В случае, если не удастся пройти его с первого раза, будет дан второй шанс.
Ранее сообщалось, что брата Чулпан Хаматовой Шамиля исключили из труппы «Современника».