Если не выучит язык: Чулпан Хаматову могут принудительно выгнать из Латвии

Актрису Чулпан Хаматову могут депортировать из Латвии в Россию. Это произойдет, если она не сдаст экзамен по госязыку.

Ужесточение иммиграционных законов коснется лиц с двойным гражданством, а также неграждан Латвии с российским паспортом. В случае несдачи экзамена их доставят на границу в принудительном порядке, пишет сайт PROZVEZD.

Вид на жительство для россиян там действует до 1 сентября 2023 года. Чтобы продлить его, потребуется предоставить справку о знании латышского языка.

В случае, если Россия не примет этих граждан, их отправят в любую третью страну.

Для сдачи экзамена по языку зарегистрировались более 8 тысяч россиян. В случае, если не удастся пройти его с первого раза, будет дан второй шанс.

Ранее сообщалось, что брата Чулпан Хаматовой Шамиля исключили из труппы «Современника».