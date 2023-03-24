Доигрался: в РФ приняли решение о дальнейшей судьбе спровоцировавшего скандал брата Хаматовой

В последнее время все внимание публики приковано к Чулпан Хаматовой. Год назад актриса, сделавшая головокружительную карьеру в РФ, со скандалом уехала из страны. И, кажется, о возвращении знаменитость даже не думает. Об этом говорит и то, что Чулпан нередко оставляет негативные комментарии в адрес россиян. Совсем недавно отличился и ее брат, который входил в состав труппы «Современника». Узнав о том, что молодой человек примет участие в постановке в Риге, руководство театра приняло решение о дальнейшем сотрудничестве с ним.

Как сообщает Telegram-канал «ИА REGNUM», Юрий Кравец исключил Шамиля из «Современника». «Из-за отсутствия трудовых отношений заработную плату он не получает», — высказался директор организации.

К слову, на вопрос журналистов, является ли брат Хаматовой в длительном отпуске, Юрий не стал отвечать.

Напомним, что совсем скоро Шамиль появится на театральной сцене Риги в спектакле «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». Также в постановке появятся эмигранты, которые совершали провокационные поступки в адрес России. Уже сегодня в Рижской еврейской общине состоится публичная читка ролей.

Ранее мы писали о том, что 47-летняя Чулпан Хаматова готова выступить перед россиянами за 22 тысячи рублей в ОАЭ. Подробности смотрите здесь.

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