Если не придет до 1 октября в военкомат — окажется в розыске: Макану грозит уголовное дело за уклонение от службы

Рэпер Андрей Косолапов, известный как Макан, может стать фигурантом уголовного дела. За 2025 год он проигнорировал уже шесть повесток о вызове в военкомат для прохождения срочной службы, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, если артист проигнорирует еще одну повестку и не явится в комиссариат до 1 октября, то ему грозит статья 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы») и объявление в федеральный розыск. В случае наказания Андрея могут приговорить к 2 годам лишения свободы.

Сейчас, как пишет Telegram-канал, Макан отдыхает в Испании. Зарегистрирован он по адресу в Раменском районе Москвы. Именно туда ему приходят повестки и именно там ему надо будет явиться в военкомат.

Ранее сообщалось, что мать Глеба Калюжного отправила сына в армию. Актером, который не проходил срочную службу, этой весной заинтересовался военкомат.