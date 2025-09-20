«Если не поймешь это, то помрешь»: звезда «Улиц разбитых фонарей» Александр Половцев признался в алкоголизме

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев откровенно рассказал о своей алкогольной зависимости. В интервью aif.ru актер признался, что в какой-то момент даже мог умереть из-за пагубной привычки.

Артист не скрывает, что долгое время страдал от пристрастия к алкоголю и даже рисковал попрощаться с жизнью, но смог побороть зависимость.

«Была такая беда. Но я сумел с ней справиться. Надеюсь, что надолго. Слава Богу, что все закончилось положительно. Потому что есть прецеденты, я видел это на примере своих коллег, когда люди уходили из жизни. Мне тоже было очень плохо тогда. Тремор, тахикардия начались. Чуть «сандали не задвинул». Организм тогда как-то еще справлялся. Но если бы и дальше так все продолжилось, уже не справился бы, наверное», — поделился Александр Половцев.

Проблемы с алкоголем начались у актера со времен выхода «Улиц разбитых фонарей». Вместе с коллегами Александр Половцев объездил 70 городов с творческими встречами, где им регулярно предлагали «попить чаю». Артист и сам не заметил, как стал зависим от спиртного.

«Алкоголь начал входить в привычку, от которой со временем стало практически не избавиться. Даже не сдерживало то, что уже и ребенок маленький родился, и сердчишко стало покалывать», - признался звезда «Улиц разбитых фонарей».

Остановиться актер смог лишь после слов жены: «Сань, давай-ка ты, дружок, отдохни годика три, – сказала она, начав разговор о трезвости. – Возьми отпуск от этого дела». Я ответил: «Хорошо». Дал слово, собственно говоря. Почистился, сделал капельницу и, главное, все для себя решил».

Александр Половцев отметил: страдающие алкоголизмом смогут избавиться от зависимости только в случае, если сами осознают свою проблему.

«Пожелание у меня только одно для тех, кто страдает от этого дела: просто надо понять все головой. Остальное – я про медицинские методы – это все ерунда. Ты сам должен принять решение. А если не поймешь своей собственной головой, что с этим надо заканчивать, то ты помрешь», - заключил артист.

Ранее звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» Сергея Селина бросила молодая жена из-за его алкоголизма: «Устала от пристрастия благоверного к бутылке».