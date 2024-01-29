«Устала от занудства, нытья и пристрастия к бутылке»: актера Сергея Селина бросила молодая жена

В окружении актера Сергея Селина рассказали, что от него ушла молодая супруга Анна. Близкие к семье звезды признались, что произошло это из-за пристрастия мужчины к спиртному. Об этом сообщает «Экспресс газета».

Источник издания поделился, что супруги уже разъехались. Но кто именно остался в квартире у метро «Пионерская» в Петербурге, пока неизвестно. Предположительно, перебрался в другие апартаменты именно Селин, оставив жилье жене и детям.

«Анька - нормальная баба, очень спокойная, верная и терпеливая. Но, скорее всего, устала от занудства, нытья, вечных придирок и пристрастия благоверного к бутылке», - поделился информатор СМИ.

Отметим, что, по слухам, Сергей не один раз оказывался на грани развода с молодой женой. Поговаривали даже, что он хотел вернуться к бывшей возлюбленной Ларисе, однако планы он свои так и не воплотил.

Никаких официальных комментариев по поводу расставания с женой Сергей Селин пока не давал.

Ранее 72-летняя певица Наталья Нурмухамедова призналась, что собирается замуж в десятый раз. Напомним, что предыдущие девять избранников артистки умерли.