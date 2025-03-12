«Если не оплатил счет — это уже звоночек»: как Ольга Бузова проверяет мужчин на свиданиях

Поющая телеведущая Ольга Бузова рассказала, что всегда проверяет мужчин на щедрость во время свиданий в ресторанах. Кроме того, 39-летняя артистка сразу теряет интерес, если поклонник не напишет ей сразу после встречи.

«Остальные моменты могут происходить из-за нервов. Может, он не подготовился к разговору или переживает. Но если не оплатил счет — это уже звоночек», — приводит слова Бузовой The Voice.

Кроме того, исполнительница хита «Мало половин» хочет видеть рядом с собой заботливого мужчину. Например, чтобы вызвал такси, когда это потребуется.

«Когда ты идешь на свидание с человеком, который нравится, тебе хочется ощутить предвкушение. Главное, чтобы он вообще позаботился об этом — заказал такси или заехал сам. В наше время просто назначают место встречи чаще всего», — разоткровенничалась Ольга.

Ранее Ольга Бузова попала в неловкую ситуацию на одном из публичных мероприятий. Артистку подвело платье. Как рассказала Ольга, она в последний момент увидела торчащие швы, поэтому не могла позволить себе надеть наряд на светское мероприятие.