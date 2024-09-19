«Если не нравится, то не смотрите»: Лариса Долина высказалась про «раздетых» артистов на сцене

Певица Лариса Долина не видит никакой проблемы в так называемых раздетых артистах, которые привыкли щеголять перед публикой в откровенных нарядах. По словам исполнительницы, те, кому это не нравится, могут просто не смотреть.

Долина высказалась на тему костюмов своих коллег в новом выпуске подкаста «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук. Так, по словам звезды, ругать артистов за одежду на сцене — неправильный подход.

Лариса объяснила это тем, что исполнители с красивой фигурой имеют право подчеркнуть ее. А тот, кому это не нравится, как считает певица, может просто выключить телевизор.

«Почему не показать? Если не нравится, то не смотрите, смотрите других артистов. Выключите телевизор, посмотрите другую программу, почитайте сказку внукам и детям», — заявила артистка.

Ранее сообщалось, что Долина продолжает платить за квартиру, которую потеряла из-за мошенников. Вероятно, певица надеется вернуть жилплощадь.