«Если не договорятся, будет суд»: что достанется детям певицы Алсу после ее развода с мужем

Недавно певица Алсу объявила о разводе с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, после 18 лет брака. Супруги воспитывают троих детей. Адвокат Ольга Власова рассказала, что достанется наследникам пары после развода, передает Telegram-канал «Звездач».

27 мая стало известно, что исполнительница хита «Зимний сон» подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. У супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Известно, что Алсу и Ян Абрамов владеют квартирой в элитном ЖК в Москве, четырехэтажным домом в 3000 квадратных метров в Подмосковье, коттеджем в Крыму и апартаментами в Лондоне.

Адвокат Ольга Власова отметила, что, по всей вероятности, артистка и предприниматель заключили брачный контракт. Эксперт раскрыла, что может достаться детям супругов после их развода.

«Поскольку Алсу и ее супруг люди обеспеченные, скорее всего, у них заключен брачный контракт, в котором и оговорено, что и кому достанется. Но детям достанутся только алименты», — заявила Ольга Власова.

По словам адвоката, Алсу и Ян Абрамов вправе сами решить, с кем будут жить дети после развода. Ольга Власова добавила, что мнение наследников в данном случае не будет играть основную роль.

«С кем они останутся после развода, решат сами родители, если не договорятся — суд. После 10 лет суд спрашивает мнение детей, хотя оно и не является решающим», — заключила адвокат.

Напомним, Алсу состояла в браке с Яном Абрамовым с 2006 года. Певица и бизнесмен считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Однако 27 мая появилась информация о том, что знаменитость подала на развод. Исковое заявление было зарегистрировано на портале мировых судов Москвы 24 мая. Причина разрыва супругов не разглашается.

Ранее сообщалось о том, что адвокат Ильдар Мухаметзянов прокомментировал бракоразводный процесс Алсу.