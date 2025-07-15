«Если муж — продюсер, значит, все дороги открыты»: Мария Кравченко опровергла, что ее содержит супруг

Актриса Мария Кравченко возмутилась слухами, что ее содержит муж. Она отметила, что всегда зарабатывала сама, а ее супруг никогда не был продюсером телеканала. Он работал лишь над проектом Comedy Woman.

По словам Марии, сплетни вокруг ее личности иногда задевают. Артистка рассказала в интервью Леди Mail, что постоянно работает, поэтому ей неприятно, когда ее труды обесценивают.

«Зачастую считают, что, если муж — продюсер, значит, все дороги открыты. Но он не продюсер канала и никогда им не был. Он был просто исполнительным продюсером Comedy Woman. Мы познакомились, когда Comedy был уже слаженным проектом, и я была тем, кем являюсь сейчас», - заявила Кравченко.

Юмористка подчеркнула, что сейчас у нее 24 спектакля в месяц. То есть 24 дня она выходит на сцену и играет по два часа без антракта. Кроме того, есть репетиции, а также съемки в кино и телевизионных проектах.

Но даже если бы муж предложил Марии оставить работу, она бы не смогла. По словам актрисы, ей нравится то, чем она занимается, и быть содержанкой – это не про нее.

«Я не в состоянии сидеть дома и ничего не делать. Я очень люблю работать, и это определенно мой кайф», - поделилась Кравченко.

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