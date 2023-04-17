«Если изменил, значит, не любит»: Буланова сделала заявление прямо перед свадьбой

Совсем скоро Татьяна Буланова в третий раз вступит в брак. Ее новым избранником стал бизнесмен Валерий Руднев. Несмотря на то, что он значительно младше певицы, это не мешает им строить не только отношения, но и полноценную семью. Свадьба пройдет в самый разгар летнего сезона, и уже известно, что артистка пригласила на торжество своего первого мужа. А вот со вторым экс-супругом исполнительница пока не может наладить общение.

Буланова развелась с футболистом Владом Радимовым с большим скандалом. Спортсмен изменил жене и после этого отказывался съезжать из квартиры. Выгнать его из жилплощади у Татьяны получилось только благодаря СМИ, которые осветили ее проблему. После этого они больше не пересекались, несмотря на то, что сама певица уже давно не держит зла на бывшего мужа.

В беседе с журналистом издания mk.ru Буланова призналась, что сейчас между ними нет никакой связи, но она полностью открыла к общению. По ее мнению, Радимов обижен на нее, но сама она не знает, за что. Татьяна считает, что поступила правильно, расторгнув их брак из-за неверности. Ее позиция по этому вопросу нисколько не поменялась. Если произошла измена – значит, любви больше нет.

«Если изменил, значит, он вас не любит достаточно и не настолько дорожит вами и вашими отношениями. Тогда для чего оставаться вместе и тратить жизнь на него? Человека нужно забыть. Если замужем – развестись, если не замужем – расстаться. И начинать жить дальше», - заявила Буланова.

Ранее стало известно, что певица собирается после свадьбы сменить фамилию.