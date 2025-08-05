«Если это еще раз повторится, она не станет терпеть»: невестка Валерии могла попасть в больницу из-за мужа

Невестка певицы Валерии была экстренно госпитализирована не после падения. По всей вероятности, Лиана Шульгина оказалась в больнице из-за мужа. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита Короля».

Недавно 27-летняя девушка вышла на связь в соцсети с тревожными новостями. Лиана Шульгина сообщила, что ей понадобилась срочная медицинская помощь из-за неудачного падения. Невестка Валерии опубликовала кадры, на которых предстала на носилках в скорой помощи. Однако подруга девушки не исключает: она могла оказаться в больнице из-за мужа, который способен поднять на нее руку.

«Лиане часто достается. Он весь в отца, вспыльчивый. Потом, правда, просит прощения, поездки дарит, шмотки, украшения. Эти записи в соцсетях о падении и больнице — предупреждение ему, что больше она не станет терпеть и расскажет правду, если еще раз повторится», — поделилась собеседница Telegram-канала «Свита Короля».

Сама же Лиана Шульгина утверждает, что врачи не выявили у нее осложнений, но обнаружили серьезный ушиб. Жене Арсения Шульгина назначили обезболивающие и рекомендовали в течение недели соблюдать постельный режим.

Ранее беременная невестка Валерии попала в клинику и раскрыла свой диагноз: «Мне резко стало плохо. Началось предобморочное состояние».