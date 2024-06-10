Если дело дойдет до суда: семья Талькова предъявит иски о возмещении морального вреда к экс-продюсеру музыканта

Близкие певца Игоря Талькова планирует предъявить к экс-продюсеру музыканта Валерию Шляфману гражданские иски. Они намерены добиться возмещения морального вреда, пишет «Ъ-СПб».

Журналисты узнали о решении семьи от ее адвоката Нины Авериной. Так, подача исков о возмещении морального вреда станет возможной если прокуратура утвердит обвинительное заключение и дело дойдет до суда. Конкретную сумму защитница назвать отказалась.

Не так давно сотрудники правоохранительных органов закончили расследование уголовного дела по факту убийства Талькова. В совершении преступления обвинили продюсера музыканта Валерия Шляфмана. По данным следствия, он застрелил исполнителя во время конфликта из-за очередности выступления артистов. После убийства Шляфман скрылся. Сейчас он проживает на территории Израиля.

Ранее сын Игоря Талькова высказался о результатах расследования убийства отца. Он назвал Шляфмана жертвой.