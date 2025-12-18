«Если что, приезжай ко мне»: Вера Сотникова предложила Ларисе Долиной пожить у нее

Вера Сотникова обратилась к Ларисе Долиной. Певица, по решению Верховного суда России, больше не является владелицей столичной квартиры, которую она в прошлом году продала Полине Лурье под влиянием мошенников. В связи с этим ведущая «Битвы экстрасенсов» предложила звезде отечественной эстрады свою помощь.

Помощь заключается во временном убежище. Сотникова предложила Долиной пожить у нее. Телеведущая заявила, что только приехала с гастролей и частично ознакомилась с материалами СМИ. Также она поддержала Ларису Александровну, которая подверглась хейту из-за нежелания отдавать квартиру Лурье.

«Писать-то можно, оказывается, все, что хочется — не в лицо же говорят… Гадко, пошло! Какая бы ни была ситуация, нельзя так распускать язык и руки… Лариса, если что… приезжай ко мне!» — написала Сотникова в личном блоге.

Долину крайне опечалило решение Верховного суда России. После заседания певица дала концерт и выглядела довольно грустно.