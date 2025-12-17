Грустная Лариса Долина вышла в свет после решения суда по квартире

Лариса Долина после решения суда по квартире появилась на концерте. Об этом сообщает «Абзац».

Певица Лариса Долина вчера не явилась на заседание Верховного суда, который принял решение в пользу покупательницы недвижимости Полины Лурье. Вместо этого знаменитость выступила на предновогоднем концерте.

Уже за кулисами Долину пытались поймать журналисты. Судя по кадрам, знаменитость выглядела грустной. От общения со СМИ она отказывалась. При этом рядом с Долиной все это время находился адвокат, которая не позволяла репортерам задавать вопросы о судебных разбирательствах.

В начале выступления Долина выходила на сцену в полной тишине, а во время исполнения песни из зала слышался свист.

