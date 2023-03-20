«Если честно, меня бомбит»: Клаву Коку жестко послали в московской клинике

26-летняя Клава Кока, несмотря на молодость, старается регулярно наблюдаться у врачей и поддерживать здоровье. Недавно она решила пройти гастроскопию и записалась в одну из московских клиник. Вот только на обследование она так и не попала, так еще и столкнулась с грубостью медиков.

По признанию певицы, она специально ничего не ела, пришла на прием вовремя, но уже в самом учреждении ей заявили, что «произошла ошибка» и принять ее не могут. При этом врач сказал, что отмена записи артистки – это не его проблема, и ему нужно принимать других пациентов.

«И в регистратуре меня тоже послали, как будто это я накосячила, а не они. Если честно, меня пипец бомбит, я специально ничего не ела, плюс у меня вообще найти время в расписании – это нереально. Вы просто не видели лицо этого врача, он сложил руки и такой король планеты», - возмущалась вокалистка в социальных сетях.

Клава считает, что медик вполне мог ее принять, даже несмотря на ошибку при записи, так как «глотание трубки» занимает не 30 минут, а максимум 10. Остальные же пациенты, по ее мнению, могли немного подождать, и в этом не было бы ничего страшного.

В итоге скандал певица устраивать в клинике не стала и даже не отметила в социальных сетях медицинское учреждение, чтобы не портить ему репутацию. Клава Кока призналась, что была сильно злая из-за всей этой ситуации, но при этом она слишком добрая, чтобы портить жизнь другим людям.

«Я, кстати, была пипец вежливая зайка, не стала с ними ругаться, но вот вам пожалуюсь. Могла бы сделать жесткую анти-рекламу клинике, ну лан, им повезло, что я светлячок», - заключила артистка.

Ранее Клава Кока рассказала, что кто-то слил ее номер телефона в сеть. Вокалистка получила сотни звонков от неизвестных ей людей.