«Этого мне только не хватало»: в Сеть слили номер телефона Клавы Коки

Клава Кока в одночасье стала востребованной артисткой в отечественном шоу-бизнесе. Девушка разъезжает по всей стране со своими концертами, а ее хиты регулярно возглавляют музыкальные рейтинги. Вот почему для многих знаменитость стала настоящим кумиром, к которому хочется приблизиться. Однако на днях подобное устремление поклонников перешло границы. Так, Клава сообщила о том, что ее номер «слили» в Сеть.

О произошедшем Кока рассказала в личном блоге и показала скриншот входящих вызовов на телефоне. По иллюстрации хорошо заметно, как назойливые фанаты ежеминутно звонят певице, нарушая ее личное пространство.

«Этого мне только не хватало. Телефоном пользоваться невозможно. Благо, есть авиарежим. Надеялась сегодня поспать хоть немного», — пожаловалась знаменитость.

Кроме того, девушка записала и один из разговоров со звонящим. Так, собеседник Коки набрал ее номер только для того, чтобы похвалить вокальные данные. Подобное крайне умилило певицу.

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