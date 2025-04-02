«Если бы я во всем был согласен, мы бы работали»: Дмитрий Нагиев открестился от Сарика Андреасяна
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Актер Дмитрий Нагиев высказался о режиссере Сарике Андреасяне, который признался, что ненавидит фильмы Андрея Тарковского. Он отметил, что работал бы с кинодеятелем, если во всем с ним соглашался.
Соответствующее заявление Нагиев сделал в интервью изданию Sobaka.ru.
«Вы знаете, если бы я во всем был согласен с Сариком, мы бы с ним работали послед-ние три года, скажем так. Это его мнение, его право. Я далек от того, чтобы осуждать», - высказался актер.
Он считает, что некоторые вещи некорректно озвучивать в отдельных местах. Нагиев отказался спорить с какой-либо стороной конфликта.
Нагиев также добавил, что сам строит карьеру не на бытовых вещах, не на дележке детей или хамстве в адрес коллег.
«Это не мой путь, мне он претит просто. Я от этого бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни», - поделился актер.
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