«Если бы вы столько поработали»: 41-летняя модель Виктория Лопырева вышла на пенсию

41-летняя модель Виктория Лопырева вышла на пенсию. Об этом она сообщила в личном блоге.

Звезда отметила желание интернет-пользователей ее трудоустроить. «Спасибо, буду иметь в виду», - написала Лопырева.

Модель добавила, что долго работала и сейчас занимается сыном.

«Если бы вы столько полетали и поработали на благо своей страны, то вас бы тоже устроило быть «на пенсии» и заниматься своим лучшим проектом – любимым сыном», - написала модель.

Лопырева пообещала еще вернуться и призналась, что у нее все по плану.

В декабре 2024 года сообщалось, что пятилетнему сыну Виктории сделали операцию в Дубае. Мальчик разбил подбородок – «склеить» рану не получилось, потребовалась операция под наркозом.