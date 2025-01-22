Опубликовано 22 января 2025, 18:051 мин.
«Если бы вы столько поработали»: 41-летняя модель Виктория Лопырева вышла на пенсию
41-летняя модель Виктория Лопырева сообщила, что вышла на пенсию.
© Starface.ru
41-летняя модель Виктория Лопырева вышла на пенсию. Об этом она сообщила в личном блоге.
Звезда отметила желание интернет-пользователей ее трудоустроить. «Спасибо, буду иметь в виду», - написала Лопырева.
Модель добавила, что долго работала и сейчас занимается сыном.
«Если бы вы столько полетали и поработали на благо своей страны, то вас бы тоже устроило быть «на пенсии» и заниматься своим лучшим проектом – любимым сыном», - написала модель.
Лопырева пообещала еще вернуться и призналась, что у нее все по плану.
В декабре 2024 года сообщалось, что пятилетнему сыну Виктории сделали операцию в Дубае. Мальчик разбил подбородок – «склеить» рану не получилось, потребовалась операция под наркозом.
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева