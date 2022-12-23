Названы самые безвкусные звёзды российского шоу-бизнеса

Казалось бы, деятели российской эстрады должны подавать пример своим стилем и поведением.

К сожалению, в наше время это далеко не всегда так.

Дизайнеры и стилисты обработали фотографии десятков российских звёзд, чтобы выделить тех, кто в уходящем год стал анти-трендом и на кого ровняться уж точно не надо.

На первом месте - актриса и бывшая жена Николая Фоменко, Мария Голубкина. Следить за собой женщина явно не умеет.

«На теле – лишний вес, в гардеробе – безвкусная одежда», – выносит неутешительный вердикт эксперты Пятого канала.

Юлия Проскурякова, сорокалетняя красотка и жена Игоря Николаева, увы, тоже ни разу за 2022 год так и не смогла выйти в свет в достойном наряде.

Любая попытка певицы экспериментировать со внешностью неминуемо заканчивается ироничными высказыванием в её адрес.

Спутница Евгения Петросяна тоже попадает в черный список модниц уходящего года. Все наряды Татьяны Брухуновой, мягко говоря... винтажные. Хотя девушку можно понять: все-таки она хочет понравиться человеку, который на сорок лет её старше.

Ну а завершает анти-топ эпатажная балерина Анастасия Волочкова. Её красное платье с глубоким декольте и короткая кожаная юбка до сих пор снятся в страшных снах всем любителям высокой моды.