Сергей Зверев появился перед журналистами в нижнем белье, доставшемся ему по наследству

Сергей Зверев рассказал о доставшемся ему в наследство нижнем белье, об этом сообщает mk.ru.

Стилист Сергей Зверев появился на очередном светском мероприятии, которое проходило в центре Москвы. Журналисты поймали его на улице - Зверев был одет в массивную белую шапку-ушанку, синюю шубу и рубашку с синим галстуком.

Стилист объяснил, что сейчас в моде ретро-стиль. При этом девушкам не стоит забывать утепляться перед зимой.

«Сейчас тренд: дедушкины кальсоны, бабушкины трофейные трусы с начесом - девчонкам сейчас хорошо носить такое, самый фешн. Но хочу отметить, что сейчас холода начнутся, а наша промышленность не готова: кругом одни стринги продаются», - заявил он.

Зверев добавил, что сам зачастую не носит вещи, которые покупает. Так, он пошутил, что в наследство ему досталось брендовое нижнее белье.

«Мне вот все трофейное в наследство перешло. Позапрошлогодние "Дольче Габбана" лежали, неношеные. Я подумал: надо их надеть что ли», - рассказал он.

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